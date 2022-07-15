У наших коллег на CrowdRepublic стартовала кампания по изданию варгейма-скирмиша Lyho в антураже славянского гримдарка.

Это дуэльная игра-скирмиш, в которой каждый игрок берёт под контроль отряд из шести персонажей. Партия рассчитана в среднем на 45 минут. Авторы собирают деньги на полноценный стартер. В нём есть всё, чтобы сыграть вдвоём.

Что внутри

игровое поле;

книга правил;

12 сборных миниатюр (непокрашенных и с поддержками);

карточки персонажей;

игровые маркеры;

два игральных кубика.

У команды уже готово почти 90 коробок, так что их начнут рассылать после завершения краудфандинга — он будет идти два месяца. Доступны лоты в рассрочку.