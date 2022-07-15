У наших коллег на CrowdRepublic стартовала кампания по изданию варгейма-скирмиша Lyho в антураже славянского гримдарка.
Это дуэльная игра-скирмиш, в которой каждый игрок берёт под контроль отряд из шести персонажей. Партия рассчитана в среднем на 45 минут. Авторы собирают деньги на полноценный стартер. В нём есть всё, чтобы сыграть вдвоём.
Что внутри
- игровое поле;
- книга правил;
- 12 сборных миниатюр (непокрашенных и с поддержками);
- карточки персонажей;
- игровые маркеры;
- два игральных кубика.
У команды уже готово почти 90 коробок, так что их начнут рассылать после завершения краудфандинга — он будет идти два месяца. Доступны лоты в рассрочку.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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