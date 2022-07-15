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    Новости

    Стартовала кампания по изданию варгейма-скирмиша Lyho в антураже славянского гримдарка

    15 июля 2022
    15.07.2022
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    0 минут на чтение
    Стартовала кампания по изданию варгейма-скирмиша Lyho в антураже славянского гримдарка

    У наших коллег на CrowdRepublic стартовала кампания по изданию варгейма-скирмиша Lyho в антураже славянского гримдарка.

    Это дуэльная игра-скирмиш, в которой каждый игрок берёт под контроль отряд из шести персонажей. Партия рассчитана в среднем на 45 минут.  Авторы собирают деньги на полноценный стартер. В нём есть всё, чтобы сыграть вдвоём.

    Что внутри

    • игровое поле;
    • книга правил;
    • 12 сборных миниатюр (непокрашенных и с поддержками);
    • карточки персонажей;
    • игровые маркеры;
    • два игральных кубика.

    У команды уже готово почти 90 коробок, так что их начнут рассылать после завершения краудфандинга — он будет идти два месяца. Доступны лоты в рассрочку.

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