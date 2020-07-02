Старые герои «Парка юрского периода» сыграют важную роль в шестой части, сказал Сэм Нил

Актёр Сэм Нил, сыгравший главного героя, профессора Алана Гранта, в «Парке юрского периода» и двух его продолжениях, рассказал немного о будущем шестом фильме серии: «Мир юрского периода 3: Доминион». По его словам, в фильме появится не только он, но и двое его партнёров по первому фильму, Джефф Голдблюм и Лора Дёрн. И это будут не просто камео, но полноценные роли!
Мы будем по ходу всего фильма — Джефф, я и Лора. Правда, так быстро бегать, как 27 лет назад, я уже не смогу.
Напомним, в «Мире юрского периода 2» уже возвращался герой Джеффа Голдблюма. Но хотя актёра вовсю использовали для пиара, в самом фильме он появляется только во вступлении, чтобы произнести короткий монолог. Будет здорово, если на сей раз ветеранам дадут действительно показать себя.
«Мир юрского периода 3: Доминион» должен выйти на экраны в июне 2021 года.
Предыдущий фильм нам не зашёл
Больше и глупее. «Мир юрского периода 2»: обзор
Сага о динозаврах окончательно превратилась в аттракцион: зрелищный, красивый, но глупый. Здешние злодеи как будто пытаются получить премию Дарвина.
«Мир юрского периода 2»: сюжетные дыры и ляпы
Разбираем сценарий Колина Треворроу, идиотский план злодеев и нестыковки с прошлыми фильмами. Осторожно, спойлеры!
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Убить Балрога: отрывок из отменённой игры по «Хоббиту»
Мультсериал Star Trek: Lower Decks начнёт выходить с 6 августа
Продолжения мультфильма «Карлсон» не будет — «Союзмультфильм» не договорился с наследниками Линдгрен
Три будущих фильма Гильермо Дель Торо: режиссёр рассказал о планах
Рэй Фишер заявил, что Уидон вёл себя «грубо» на ·съёмках «Лиги». Продюсер картины это отрицает
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.