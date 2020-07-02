Старые герои «Парка юрского периода» сыграют важную роль в шестой части, сказал Сэм Нил

Актёр Сэм Нил, сыгравший главного героя, профессора Алана Гранта, в «Парке юрского периода» и двух его продолжениях, рассказал немного о будущем шестом фильме серии: «Мир юрского периода 3: Доминион». По его словам, в фильме появится не только он, но и двое его партнёров по первому фильму, Джефф Голдблюм и Лора Дёрн. И это будут не просто камео, но полноценные роли!

Мы будем по ходу всего фильма — Джефф, я и Лора. Правда, так быстро бегать, как 27 лет назад, я уже не смогу.

Напомним, в «Мире юрского периода 2» уже возвращался герой Джеффа Голдблюма. Но хотя актёра вовсю использовали для пиара, в самом фильме он появляется только во вступлении, чтобы произнести короткий монолог. Будет здорово, если на сей раз ветеранам дадут действительно показать себя.

«Мир юрского периода 3: Доминион» должен выйти на экраны в июне 2021 года.