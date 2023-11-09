Стелс в тенях, разные гаджеты и вербовка — подробности об Assassin’s Creed в Японии

Французский инсайдер j0nathan поделился некоторыми подробностями об Assassin’s Creed Red в сеттинге Японии. Его информацию подтвердил журналист Том Хендерсон.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Игрокам предстоит прятаться в тенях. Для этого можно будет даже тушить факелы;
- Будет два героя с разными гаджетами. Например, у куноити будут кунай, дымовые бомбы и сюрикены;
- Оба протагониста смогут использовать крюк-кошку и ложиться на землю;
- В лагерях противников у игроков будет выбор — убить командира или сделать его своим информатором;
- Разработчики сделают более минималистичный интерфейс;
- Карта будет больше, чем Assassin’s Creed Valhalla, но меньше Origins;
- Игра будет красивее последних вышедших частей. Но не такой, как Star Wars Outlaws.
Игра должна выйти в конце 2024 года или начале 2025-го.
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