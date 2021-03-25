«Студия 101» открыла предзаказ на русскоязычное издание Warhammer 40,000: Wrath & Glory

«Студия 101» открыла предзаказ на издание второй редакции настольной ролевой игры Warhammer 40,000: Wrath & Glory (у нас — «Warhammer 40,000: Гнев и слава»).

Речь идёт об игре от Cubicle7, выпущенной в 2020 году. Это значительно переработанная версия от Ulysses, первой редакции, которая выходила в 2018-м.

Действие Wrath & Glory разворачивается в системе Гилеад, части Тёмного Империума, которая оказалась отрезана от остальной вселенной после появления Великого Разлома — варп-шторма исполинских размеров. Среди отличительных черт «Гнева и славы» — тонкая настройка амплуа и уровня команды (помогает определить стиль и масштаб игры), быстрое создание персонажа за счёт архетипов (доступны и архетипы ксеносов), детализированная боевая система и обширный бестиарий.

В этом предзаказе можно будет получить только основную книгу (без PDF) — других позиций не предусмотрено. Она обойдётся в 3990 рублей. Все участники первой волны предзаказов получат брошюру с приключением «Дождь милосердия» (нужно оплатить предзаказ до 26 апреля). Доставить обещают в ноябре.