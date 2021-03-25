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    «Студия 101» открыла предзаказ на русскоязычное издание Warhammer 40,000: Wrath & Glory

    25 марта 2021
    Кот-император
    25.03.2021
    999
    1 минута на чтение
    «Студия 101» открыла предзаказ на русскоязычное издание Warhammer 40,000: Wrath & Glory

    «Студия 101» открыла предзаказ на издание второй редакции настольной ролевой игры Warhammer 40,000: Wrath & Glory (у нас — «Warhammer 40,000: Гнев и слава»).

    Речь идёт об игре от Cubicle7, выпущенной в 2020 году. Это значительно переработанная версия от Ulysses, первой редакции, которая выходила в 2018-м.

    «Студия 101» открыла предзаказ на русскоязычное издание Warhammer 40,000: Wrath & Glory 1

    Действие Wrath & Glory разворачивается в системе Гилеад, части Тёмного Империума, которая оказалась отрезана от остальной вселенной после появления Великого Разлома — варп-шторма исполинских размеров. Среди отличительных черт «Гнева и славы» — тонкая настройка амплуа и уровня команды (помогает определить стиль и масштаб игры), быстрое создание персонажа за счёт архетипов (доступны и архетипы ксеносов), детализированная боевая система и обширный бестиарий.

    В этом предзаказе можно будет получить только основную книгу (без PDF) — других позиций не предусмотрено. Она обойдётся в 3990 рублей. Все участники первой волны предзаказов получат брошюру с приключением «Дождь милосердия» (нужно оплатить предзаказ до 26 апреля). Доставить обещают в ноябре.

    Цикатрикс Маледиктум, Великий Разлом, разорвал галактику надвое. Время и пространство изогнулись и переплелись друг с другом, бессильные перед яростью исполинского варп-шторма. Орды демонов хлынули в реальное пространство, сея на своём пути разрушение и смерть. Империум человечества утратил связь едва ли не с половиной своих бесчисленных миров и замер на краю разверзшейся перед ним бездонной пропасти.

    Это игра об интригах и приключениях. Это игра о динамичных и кровопролитных сражениях. Это игра о героях, что попытаются не дать часам судного дня пробить полночь.

    Ступайте под сень расколотых небес и защищайте забытые миры системы Гилеад от врагов — как от тех, что пожирают её изнутри, так и от тех, что осаждают её снаружи. Раскрывайте коварные заговоры древних и загадочных ксеносов. Искореняйте еретиков силой веры, разума и смертоносного оружия. Обрушьте на орды кошмарных демонов пламя праведной ярости и мощь непостижимых технологий. Добро пожаловать на просторы затерянной системы, погрязшей в пучине скверны, страха и суеверий.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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