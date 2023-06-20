Свежие кадры со съёмок «Майора Грома: Игра»

Фото: Полина Ашихмина / Bubble Studios
«Кинопоиск» и Bubble делятся фотографиями со съёмок «Майора Грома: Игра».
Режиссером вновь выступает Олег Трофим, а к главной роли вернулся Тихон Жизневский. Съёмки планируют закончить осенью.
Команда снимала эпизод в Цирке на Фонтанке, куда пригласили фанатов в качестве массовки.
Точной даты выхода фильма пока нет.
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