Съёмки «Доктора Франкенштейна» Гильермо Дель Торо запланированы на февраль 2024-го

По данным индустриального издания Production Weekly, Гильермо Дель Торо планирует начать съёмки своего следующего фильма «Доктор Франкенштейн» в феврале 2024-го — если, разумеется, к тому времени прекратится забастовка актёров.

Дель Торо вновь объединит усилия с Netflix, с которым работал раньше. Главные роли в картине должны исполнить Оскар Айзек, Миа Гот и Эндрю Гарфилд.

Действие картины развернётся в Восточной Европе 19 века. В центре повествования окажется доктор Преторий, которому нужно выследить пропавшего сорок лет назад монстра Франкенштейна. Доктор собирается снова подвергнуть монстра экспериментам.

Режиссёр рассказывал о мечтах снять свою версию «Франкенштейна» ещё в 2008 году.

Ранее у постановщика вышел кукольный мультфильм «Пиноккио», который взял «Оскар» как лучшая полнометражная анимация. Ещё в 2022-м Дель Торо выпустил антологию «Кабинет редкостей», для которой разные режиссёры фильмов ужасов сняли свои эпизоды. А последний игровой фильм Дель Торо — «Аллея кошмаров» — вышел в 2021-м.