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    «Тайна печати дракона» и «Чудо-женщина 1984» — все номинанты на «Золотую малину»

    12 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    12.03.2021
    365
    1 минута на чтение
    «Тайна печати дракона» и «Чудо-женщина 1984» — все номинанты на «Золотую малину»

    12 марта The Hollywood Reporter и другие крупные СМИ опубликовали список номинантов на антипремию «Золотая малина». Организаторы назовут победителей 24 апреля.

    Худший фильм:

    • «365 дней»;
    • «Абсолютное доказательство»;
    • «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»;
    • «Остров фантазий»;
    • «Мьюзик».

    Худший актер:

    • Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»);
    • Майк Линделл («Абсолютное доказательство»);
    • Микеле Морроне («365 дней»);
    • Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»);
    • Дэвид Спейд («Не та девушка»).

    Худшая актриса:

    • Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»);
    • Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс» и «Секрет»);
    • Кейт Хадсон («Мьюзик»);
    • Лорен Лапкус («Не та девушка»);
    • Анна Мария Сиклуцка («365 дней»).

    Худший актер второго плана:

    • Чеви Чейз («Великолепный мистер Данди»);
    • Руди Джулиани («Борат 2»);
    • Шайа Лабаф («Выбивая долги»);
    • Арнольд Шварценеггер («Тайна печати дракона»);
    • Брюс Уиллис — («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»).

    Худшая актриса второго плана:

    • Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»);
    • Люси Хейл («Остров фантазий»);
    • Мэгги Кью («Остров фантазий»);
    • Кристен Уиг («Чудо-женщина: 1984»);
    • Мэдди Зиглер («Мьюзик»).

    Худший дуэт на экране:

    • Мария Бакалова и Руди Джулиани («Борат 2»);
    • Роберт Дауни-младший и его совершенно неубедительный «валлийский» акцент («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»);
    • Харрисон Форд и совершенно фальшивая CGI-«собака» («Зов предков»);
    • Лорен Лапкус и Дэвид Спейд («Не та девушка»);
    • Адам Сэндлер и его раздражающие попытки говорить как дурачок («Хэллоуин Хьюби»).

    Худший режиссер:

    • Чарльз Бэнд — все три фильма («Барби и Кендра»);
    • Барбара Бяловас и Томаш Мандес («365 дней»);
    • Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»);
    • Рон Ховард («Элегия Хиллбилли»);
    • Сиа («Мьюзик»).

    Худший сценарий:

    • «365 дней»;
    • Все три фильма «Барби и Кендра»;
    • «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»;
    • «Остров фантазий»;
    • «Элегия Хиллбилли».

    Худший ремейк, плагиат или сиквел:

    • «365 дней» (польский плагиат «50 оттенков серого»);
    • «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (ремейк);
    • «Остров фантазий» (ремейк);
    • «Хэллоуин Хьюби» (плагиат «Испуганного глупца Эрнеста»);
    • «Чудо-женщина: 1984» (сиквел).
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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