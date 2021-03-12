«Тайна печати дракона» и «Чудо-женщина 1984» — все номинанты на «Золотую малину»

12 марта The Hollywood Reporter и другие крупные СМИ опубликовали список номинантов на антипремию «Золотая малина». Организаторы назовут победителей 24 апреля.
Худший фильм:
- «365 дней»;
- «Абсолютное доказательство»;
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»;
- «Остров фантазий»;
- «Мьюзик».
Худший актер:
- Роберт Дауни-младший («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»);
- Майк Линделл («Абсолютное доказательство»);
- Микеле Морроне («365 дней»);
- Адам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»);
- Дэвид Спейд («Не та девушка»).
Худшая актриса:
- Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»);
- Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс» и «Секрет»);
- Кейт Хадсон («Мьюзик»);
- Лорен Лапкус («Не та девушка»);
- Анна Мария Сиклуцка («365 дней»).
Худший актер второго плана:
- Чеви Чейз («Великолепный мистер Данди»);
- Руди Джулиани («Борат 2»);
- Шайа Лабаф («Выбивая долги»);
- Арнольд Шварценеггер («Тайна печати дракона»);
- Брюс Уиллис — («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»).
Худшая актриса второго плана:
- Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»);
- Люси Хейл («Остров фантазий»);
- Мэгги Кью («Остров фантазий»);
- Кристен Уиг («Чудо-женщина: 1984»);
- Мэдди Зиглер («Мьюзик»).
Худший дуэт на экране:
- Мария Бакалова и Руди Джулиани («Борат 2»);
- Роберт Дауни-младший и его совершенно неубедительный «валлийский» акцент («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»);
- Харрисон Форд и совершенно фальшивая CGI-«собака» («Зов предков»);
- Лорен Лапкус и Дэвид Спейд («Не та девушка»);
- Адам Сэндлер и его раздражающие попытки говорить как дурачок («Хэллоуин Хьюби»).
Худший режиссер:
- Чарльз Бэнд — все три фильма («Барби и Кендра»);
- Барбара Бяловас и Томаш Мандес («365 дней»);
- Стивен Гейган («Удивительное путешествие доктора Дулиттла»);
- Рон Ховард («Элегия Хиллбилли»);
- Сиа («Мьюзик»).
Худший сценарий:
- «365 дней»;
- Все три фильма «Барби и Кендра»;
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»;
- «Остров фантазий»;
- «Элегия Хиллбилли».
Худший ремейк, плагиат или сиквел:
- «365 дней» (польский плагиат «50 оттенков серого»);
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (ремейк);
- «Остров фантазий» (ремейк);
- «Хэллоуин Хьюби» (плагиат «Испуганного глупца Эрнеста»);
- «Чудо-женщина: 1984» (сиквел).
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