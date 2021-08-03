    3
    Новости

    R2D2 из «Звёздных войн» стал тамагочи

    3 августа 2021
    03.08.2021
    1171
    0 минут на чтение
    R2D2 стал тамагочи

    Поклонники «Звёздных войн» смогут завести собственного маленького дроида R2D2 в своём кармане. Компания Bandai, создавшая в своё время знаменитых «тамагочи» — карманные игрушки, имитирующие домашних питомцев — выпустит по лицензии тамагочи, который имитирует R2D2.

    Дроид, конечно, не будет оставлять виртуальные какашки и нуждаться в пище, как это делали старые тамагочи. Вместо этого хозяин сможет обучать его разным навыкам, заряжать и играть с ним в миниигры, в том числе в дежарик — он же «голошахматы», каноническую игру из мира «Звёздных войн». Если за R2D2 долго не ухаживать, он, конечно, не «умрёт», но его могут похитить джавы. Главная задача игрока — чтобы маленький дроид оставался счастлив.

    Игрушка поступит в продажу за рубежом 11 ноября, в двух вариантах корпусов — тёмном и светлом.

     

    R2D2 стал тамагочи 2
    R2D2 стал тамагочи 1
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 24
    0
    14874
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021

    Научная фантастика Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» Постапокалиптическое будущее, где Луна взорвалась, превратившись в Лунное кольцо с двумя крупными осколками — Дианой и Селеной. Из-за космических изменений Землю постигла […]

    Читаем книгу: Клаудиа Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик» 1
    0
    23514
    Клаудия Грей «Звёздные войны: Учитель и ученик»: портрет на фоне заката джедаев

    Формальный приквел «Скрытой угрозы».

    Читаем книгу: «Магия Терри Пратчетта»
    0
    74321
    Читаем книгу: «Магия Терри Пратчетта»

    В этом фрагменте описывается, как писатель начал высмеивать популярные клише. Пратчетт не ограничивался, скажем, только «Властелином колец» — досталось и «Звёздным войнам»!

    KeyForge
    0
    91630
    Кузницы & Ключи. Карточная игра KeyForge

    Карточная игра с уникальными колодами и странными названиями карт.

    Ирина Итиль б
    0
    134018
    Ирина Итиль «Троллиха»

    О том, что Мухобойку звали Наташей, никто не вспоминал. Но она не обижалась, потому что знала секрет: ее мамой была фея, которая оставила в наследство волшебное колечко.

    Космические станции 12
    0
    195630
    Космические станции, орбитальные города: смелые проекты из прошлого и будущего

    Одни считают, что надо строить полноценные колонии типа «Стэнфордского тора». Другие говорят, что станции только пожирают ресурсы, а нам нужно сразу осваивать Луну и лететь на Марс.

    «Круиз по джунглям». Ретро-приключение со Скалой и гомофобией
    0
    233339
    «Круиз по джунглям». Ретро-приключение со Скалой и гомофобией

    Дуэйн Джонсон отплывает в дебри Амазонки в поисках древнего сокровища — но обнаруживает только устаревшие штампы и шутки.

    Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»: история игрушки, далёкая от диснеевских традиций
    0
    498343
    Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»: история игрушки, далёкая от диснеевских традиций

    Притча о взрослении в обёртке социальной фантастики

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить