R2D2 из «Звёздных войн» стал тамагочи

Поклонники «Звёздных войн» смогут завести собственного маленького дроида R2D2 в своём кармане. Компания Bandai, создавшая в своё время знаменитых «тамагочи» — карманные игрушки, имитирующие домашних питомцев — выпустит по лицензии тамагочи, который имитирует R2D2.
Дроид, конечно, не будет оставлять виртуальные какашки и нуждаться в пище, как это делали старые тамагочи. Вместо этого хозяин сможет обучать его разным навыкам, заряжать и играть с ним в миниигры, в том числе в дежарик — он же «голошахматы», каноническую игру из мира «Звёздных войн». Если за R2D2 долго не ухаживать, он, конечно, не «умрёт», но его могут похитить джавы. Главная задача игрока — чтобы маленький дроид оставался счастлив.
Игрушка поступит в продажу за рубежом 11 ноября, в двух вариантах корпусов — тёмном и светлом.
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