«Тебе не убежать от своей судьбы» — вышел новый трейлер «Шан-Чи»

Marvel опубликовала новый трейлер «Шан-Чи и легенды десяти колец», в котором есть ранее не показанные кадры из фильма.
По сюжету мастер боевых искусств по имени Шан-Чи внедряется в тайную террористическую организацию «Десять колец», которой — как оказалось! — заправляет его отец.
Режиссером выступает Дестин Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Стеклянный замок». А главную роль исполнил Симу Лю («Пространство»).
«Шан-Чи и легенда десяти колец» выйдет в российском прокате 2 сентября.
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