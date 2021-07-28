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    Новости

    «Тебе не убежать от своей судьбы» — вышел новый трейлер «Шан-Чи»

    28 июля 2021
    28.07.2021
    106
    0 минут на чтение
    «Тебе не убежать от своей судьбы» — вышел новый трейлер «Шан-Чи»

    Marvel опубликовала новый трейлер «Шан-Чи и легенды десяти колец», в котором есть ранее не показанные кадры из фильма.

    По сюжету мастер боевых искусств по имени Шан-Чи внедряется в тайную террористическую организацию «Десять колец», которой — как оказалось! — заправляет его отец.

    Режиссером выступает Дестин Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Стеклянный замок». А главную роль исполнил Симу Лю («Пространство»).

    «Шан-Чи и легенда десяти колец» выйдет в российском прокате 2 сентября.

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