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    Телекомпания Nippon TV купила студию Ghibli

    21 сентября 2023
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    21.09.2023
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    Телекомпания Nippon TV купила

    Японская телекомпания Nippon TV объявила о покупке 42,3% акций Ghibli, таким образом став самым крупным акционером студии и превратив ее в свою дочернюю компанию.

    Президент Ghibli Тосио Судзуки признался, что одна из причин слияния — поиск преемника для руководства компанией. Ему самому 75 лет, а именитому режиссеру Хаяо Миядзаки 82 года.

    При этом Горо Миядзаки неоднократно отказывался от предложений возглавить студию. Да и Хаяо Миядзаки был против того, чтобы его сын управлял компанией.

    Ghibli и Nippon TV сотрудничают друг с другом с 1985 года, когда на канале NTV вышла картина «Навсикая из долины ветров». С тех пор фильмы студии регулярно показывали на канале и стабильно демонстрировали высокие рейтинги.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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