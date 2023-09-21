Телекомпания Nippon TV купила студию Ghibli

Японская телекомпания Nippon TV объявила о покупке 42,3% акций Ghibli, таким образом став самым крупным акционером студии и превратив ее в свою дочернюю компанию.

Президент Ghibli Тосио Судзуки признался, что одна из причин слияния — поиск преемника для руководства компанией. Ему самому 75 лет, а именитому режиссеру Хаяо Миядзаки 82 года.

При этом Горо Миядзаки неоднократно отказывался от предложений возглавить студию. Да и Хаяо Миядзаки был против того, чтобы его сын управлял компанией.

Ghibli и Nippon TV сотрудничают друг с другом с 1985 года, когда на канале NTV вышла картина «Навсикая из долины ветров». С тех пор фильмы студии регулярно показывали на канале и стабильно демонстрировали высокие рейтинги.