«Теперь это наш мир»: трейлер адаптации «Детей кукурузы» от режиссёра «Эквилибриума»

В сети появился трейлер новой адаптации рассказа Стивена Кинга «Дети кукурузы». На сей раз за постановку взялся Курт Виммер («Эквилибриум», «Ультрафиолет»), который выступил сценаристом и режиссёром. В трейлере можно увидеть культ зловещих детишек и услышать закадровый голос будто школьного учителя.

В комментариях к видео пользователи надеются, что картина окажется получше реймека «Воспламеняющей взглядом» (Firestarter), которая незаметно вышла в 2022-м.

«Дети кукурузы» Кинга 1977 года повествует о паре, которая трагическим образом сбивает на автомобиле юношу. Молодого человека отвозят в ближайший город, но вскоре выясняется, что это место заброшено, а его окружают бескрайние поля кукурузы и недоброжелательные подростки из культа.

Рассказ уже несколько раз экранизировали, причём фильм 1984 года заложил целую франшизу. Новая картина станет своеобразным ремейком.

Постер

3 марта «Дети кукурузы» выйдут в американский прокат, а через 18 дней фильм появится на стриминге Shudder.