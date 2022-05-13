The CW отменил перезапуск «Зачарованных» и еще шесть сериалов

Телеканал The CW объявил о закрытии сразу 7 своих сериалов, в числе которых оказался перезапуск «Зачарованных», уже получивших четыре сезона.
Видимо, проекты не оправдали ожиданий компании в плане рейтингов и зрительских оценок.
Помимо «Зачарованных» под нож также попали:
- Перезапуск «4400» (после 1 сезона);
- «Наоми» (после 1 сезона);
- «Розуэлл, Нью-Мексико» (после 4 сезона);
- «Династия» (после 5 сезонов);
- «Во тьме» (после 4 сезона);
- «Наследие» (после 4 сезонов).
Ранее The CW отменил «Легенд завтрашнего дня» и «Бэтвумен». Зато канал заказал полные сезоны приквела «Сверхъестественного» и «Рыцарей Готэма».
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