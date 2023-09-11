Тим Бертон: готово 99% материала «Битлджуса 2»

Режиссер «Битлджуса 2» Тим Бертон рассказал в одном из интервью, что съемки фильма пришлось прервать за полтора дня до окончания.
Причиной послужила начавшаяся забастовка голливудских актеров. И теперь непонятно, когда получится закончить съемки.
Как отмечает постановщик, 99% материала картины готово. Это внушает в него надежду, что фильм получится выпустить в сентября 2024 года, как было изначально запланировано.
Напомним, к главным ролям в грядущей ленте вновь вернутся Майкл Китон и Вайнона Райдер.
Также к актерскому составу присоединились звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Джастин Теру из «Малхолланда Драйва».
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