Тим Бертон: готово 99% материала «Битлджуса 2»

Режиссер «Битлджуса 2» Тим Бертон рассказал в одном из интервью, что съемки фильма пришлось прервать за полтора дня до окончания.

Причиной послужила начавшаяся забастовка голливудских актеров. И теперь непонятно, когда получится закончить съемки.

Как отмечает постановщик, 99% материала картины готово. Это внушает в него надежду, что фильм получится выпустить в сентября 2024 года, как было изначально запланировано.

Напомним, к главным ролям в грядущей ленте вновь вернутся Майкл Китон и Вайнона Райдер.

Также к актерскому составу присоединились звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега и Джастин Теру из «Малхолланда Драйва».