Тизер-трейлер четвертого эпизода The Last of Us

HBO Max опубликовал тизер-трейлер четвертого эпизода телеадаптации The Last of Us.

По сюжету Джоэл и Элли приедут в захваченный мародерами и бандитами город, откуда им придется сбежать уже без машины.

Сегодня вышла третья серия, которую вновь в сети расхвалили фанаты игры и обычные зрители.

Премьера нового эпизода состоится в понедельник — 6 февраля.