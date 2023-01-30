Тизер-трейлер четвертого эпизода The Last of Us

HBO Max опубликовал тизер-трейлер четвертого эпизода телеадаптации The Last of Us.
По сюжету Джоэл и Элли приедут в захваченный мародерами и бандитами город, откуда им придется сбежать уже без машины.
Сегодня вышла третья серия, которую вновь в сети расхвалили фанаты игры и обычные зрители.
Премьера нового эпизода состоится в понедельник — 6 февраля.
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