Тизер третьего сезона «Пикара» представил команду «Следующего поколения»

5 апреля, в День первого контакта, создатели «Пикара» показали грандиозный тизер третьего и заключительного сезона сериала.

Ролик обещает, что в продолжении вернутся основные актёры из сериала «Следующее поколение»: Левар Бёртон, Майкл Дорн, Гейтс Макфадден, Джонатан Фрейкс, Марина Сиртис и Брент Спайнер. Некоторые из них появились и в прошлых двух сезонах.

Создатели «Пикара» считают, что такой вот реюнион поможет завершить историю Пикара на высокой ноте.

Даты выхода третьего сезона пока нет. Второй ещё в «эфире».