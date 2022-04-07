Тизер третьего сезона «Пикара» представил команду «Следующего поколения»

5 апреля, в День первого контакта, создатели «Пикара» показали грандиозный тизер третьего и заключительного сезона сериала.
Ролик обещает, что в продолжении вернутся основные актёры из сериала «Следующее поколение»: Левар Бёртон, Майкл Дорн, Гейтс Макфадден, Джонатан Фрейкс, Марина Сиртис и Брент Спайнер. Некоторые из них появились и в прошлых двух сезонах.
Создатели «Пикара» считают, что такой вот реюнион поможет завершить историю Пикара на высокой ноте.
Даты выхода третьего сезона пока нет. Второй ещё в «эфире».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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