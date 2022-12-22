Топ-10 хорроров в 2022 году по версии The Hollywood Reporter

Издание The Hollywood Reporter назвало десятку самых лучших фильмов в жанре ужасов в 2022 году.

Редакция отметила, что год выдался крайне насыщенным в плане хорроров. Мы увидели как новые ленты в уже известных франшизах вроде «Техасской резни бензопилой», так и совершенно новые проекты вроде «Паранормальных явлений. Дом призраков». И даже у Marvel вышла короткометражка «Ночной оборотень».

Вот как выглядит топ-10 хорроров по мнению THR: