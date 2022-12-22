Топ-10 хорроров в 2022 году по версии The Hollywood Reporter

Издание The Hollywood Reporter назвало десятку самых лучших фильмов в жанре ужасов в 2022 году.
Редакция отметила, что год выдался крайне насыщенным в плане хорроров. Мы увидели как новые ленты в уже известных франшизах вроде «Техасской резни бензопилой», так и совершенно новые проекты вроде «Паранормальных явлений. Дом призраков». И даже у Marvel вышла короткометражка «Ночной оборотень».
Вот как выглядит топ-10 хорроров по мнению THR:
- «Нет»;
- «Целиком и полностью»;
- «Пэрл»;
- «X»;
- «Меню»;
- «Улыбка»;
- «Крик»;
- «Хэллоуин заканчивается»;
- «Дитя тьмы: Первая жертва»;
- «Варвар».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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