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    Новости

    Топ-10 любимых фильмов Киновселенной Marvel — по версии Кевина Смита

    31 января 2022
    31.01.2022
    2421
    0 минут на чтение
    Топ-10 любимых фильмов Киновселенной Marvel — по версии Кевина Смита

    Известный продюсер, сценарист, актёр и, главное, гик Кевин Смит поделился своим списком самых любимых фильмов Marvel. В целом, особых неожиданностей нет — на первом месте так и вовсе предсказуемо расположился первый «Железный человек».

    1. «Железный человек»
    2. «Мстители: Финал»
    3. «Мстители: Война бесконечности»
    4. «Стражи галактики»
    5. «Чёрная пантера»
    6. «Первый мститель: Другая война»
    7. «Тор: Рагнарёк»
    8. «Стражи галактики 2»
    9. «Первый мститель: Противостояние»
    10. «Доктор Стрэндж»

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