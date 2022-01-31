Известный продюсер, сценарист, актёр и, главное, гик Кевин Смит поделился своим списком самых любимых фильмов Marvel. В целом, особых неожиданностей нет — на первом месте так и вовсе предсказуемо расположился первый «Железный человек».

«Железный человек» «Мстители: Финал» «Мстители: Война бесконечности» «Стражи галактики» «Чёрная пантера» «Первый мститель: Другая война» «Тор: Рагнарёк» «Стражи галактики 2» «Первый мститель: Противостояние» «Доктор Стрэндж»