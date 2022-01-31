Известный продюсер, сценарист, актёр и, главное, гик Кевин Смит поделился своим списком самых любимых фильмов Marvel. В целом, особых неожиданностей нет — на первом месте так и вовсе предсказуемо расположился первый «Железный человек».
- «Железный человек»
- «Мстители: Финал»
- «Мстители: Война бесконечности»
- «Стражи галактики»
- «Чёрная пантера»
- «Первый мститель: Другая война»
- «Тор: Рагнарёк»
- «Стражи галактики 2»
- «Первый мститель: Противостояние»
- «Доктор Стрэндж»
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