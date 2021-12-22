Топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на «КиноПоиске» в 2021 году

«КиноПоиск» составил список из 20 самых популярных среди пользователей стримингового сервиса фильмов и сериалов в 2021 году.
Лидером стала режиссерская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера. На втором месте обосновался «Гнев человеческий» Гая Ричи, а замыкает тройку лидеров отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор».
А вот так выглядит весь топ-20 фильмов и сериалов:
- «Лига Справедливости» Зака Снайдера;
- «Гнев человеческий»;
- «Майор Гром: Чумной доктор»;
- «Конёк-Горбунок»;
- «Мажор. Фильм»;
- «Пищеблок»;
- «Рик и Морти»;
- «Топи»;
- «Огонь»;
- «Райя и последний дракон»;
- «Беспринципные»;
- «Душа»;
- «Круэлла»;
- «Кощей. Начало»;
- «Том и Джерри»;
- «Я не шучу»;
- «Довод»;
- «Проект «Анна Николаевна»;
- «Настя, соберись!»;
- «Поступь хаоса».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Гарри. НачалоСлучай, произошедший на пути из дома Дурслей.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.