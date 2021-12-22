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    Новости

    Топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на «КиноПоиске» в 2021 году

    22 декабря 2021
    22.12.2021
    379
    0 минут на чтение
    Топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на «КиноПоиске» в 2021 году

    «КиноПоиск» составил список из 20 самых популярных среди пользователей стримингового сервиса фильмов и сериалов в 2021 году.

    Лидером стала режиссерская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера. На втором месте обосновался «Гнев человеческий» Гая Ричи, а замыкает тройку лидеров отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор».

    А вот так выглядит весь топ-20 фильмов и сериалов:

    1. «Лига Справедливости» Зака Снайдера;
    2. «Гнев человеческий»;
    3. «Майор Гром: Чумной доктор»;
    4. «Конёк-Горбунок»;
    5. «Мажор. Фильм»;
    6. «Пищеблок»;
    7. «Рик и Морти»;
    8. «Топи»;
    9. «Огонь»;
    10. «Райя и последний дракон»;
    11. «Беспринципные»;
    12. «Душа»;
    13. «Круэлла»;
    14. «Кощей. Начало»;
    15. «Том и Джерри»;
    16. «Я не шучу»;
    17. «Довод»;
    18. «Проект «Анна Николаевна»;
    19. «Настя, соберись!»;
    20. «Поступь хаоса».
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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