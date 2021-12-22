Топ-20 самых популярных фильмов и сериалов на «КиноПоиске» в 2021 году

«КиноПоиск» составил список из 20 самых популярных среди пользователей стримингового сервиса фильмов и сериалов в 2021 году.

Лидером стала режиссерская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера. На втором месте обосновался «Гнев человеческий» Гая Ричи, а замыкает тройку лидеров отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор».

А вот так выглядит весь топ-20 фильмов и сериалов: