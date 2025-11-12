Nintendo выпустила первый полноценный трейлер сиквела «Братьев Супер Марио в кино».
Фильм получил название The Super Mario Galaxy Movie, а в его основу легла известная дилогия Super Mario Galaxy.
За производство отвечает студия Illumination («Гадкий я»). Главные роли исполняют Крис Пратт (Марио) и Джек Блэк (Баузер). Также стало известно, что Бри Ларсон озвучит Розалину, а Бэн Сэфди — Баузера-младшего.
Премьера состоится 3 апреля 2026 года.
