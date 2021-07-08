Трейлер анимационного фильма «Найти Анну Франк» от Ари Фольмана

В сети появился трейлер анимационного фильма «Найти Анну Франк» от израильского режиссёра Ари Фольмана. В первую очередь, он известен по анимационной документалке «Вальс с Баширом» про войну в Ливане.
«Найти Анну Франк» уже не документалка в строгом смысле слова — картина основана на комикс-адаптации Фольмана и Дэвида Полонски «Дневник Анны Франк».
В центре мультфильма окажется не сама Анна Франк, а девушка Китти, которой Анна адресовала письма в дневнике. Китти оживает и переносится в настоящее время в Амстердам, где и пытается найти Анну.
Одним из продюсеров фильма выступил Александр Роднянский. В российский прокат полнометражная анимация выйдет 25 ноября. Премьера же состоялась на Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе.
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