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    Новости

    Трейлер анимационного фильма «Найти Анну Франк» от Ари Фольмана

    8 июля 2021
    08.07.2021
    398
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    В сети появился трейлер анимационного фильма «Найти Анну Франк» от израильского режиссёра Ари Фольмана. В первую очередь, он известен по анимационной документалке «Вальс с Баширом» про войну в Ливане.

    «Найти Анну Франк» уже не документалка в строгом смысле слова — картина основана на комикс-адаптации Фольмана и Дэвида Полонски «Дневник Анны Франк».

    В центре мультфильма окажется не сама Анна Франк, а девушка Китти, которой Анна адресовала письма в дневнике. Китти оживает и переносится в настоящее время в Амстердам, где и пытается найти Анну.

    Одним из продюсеров фильма выступил Александр Роднянский. В российский прокат полнометражная анимация выйдет 25 ноября. Премьера же состоялась на Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе.

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