Трейлер анимационного фильма «Найти Анну Франк» от Ари Фольмана

В сети появился трейлер анимационного фильма «Найти Анну Франк» от израильского режиссёра Ари Фольмана. В первую очередь, он известен по анимационной документалке «Вальс с Баширом» про войну в Ливане.

«Найти Анну Франк» уже не документалка в строгом смысле слова — картина основана на комикс-адаптации Фольмана и Дэвида Полонски «Дневник Анны Франк».

В центре мультфильма окажется не сама Анна Франк, а девушка Китти, которой Анна адресовала письма в дневнике. Китти оживает и переносится в настоящее время в Амстердам, где и пытается найти Анну.

Одним из продюсеров фильма выступил Александр Роднянский. В российский прокат полнометражная анимация выйдет 25 ноября. Премьера же состоялась на Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе.