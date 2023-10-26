Трейлер фантастического ромкома «Лиза Франкенштейн»

Вышел трейлер фантастической романтической комедии «Лиза Франкенштейн» от создательницы «Тело Дженнифер» Диабло Коди.
По сюжету девушка-подросток влюбилась в школе в оживший труп красивого парня. Вместе герои отправляются в путешествие, чтобы найти «любовь, счастье… и несколько недостающих частей тела по пути».
Режиссером выступает Зельда Уильямс («Дар/Веб»). Главные роли исполняют Кэтрин Ньютон («Человек-муравей и Оса: Квантомания») и Коул Спроус («Ривердэйл»).
Премьера состоится 9 февраля 2024 года.
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