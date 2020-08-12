Трейлер немецкого супергеройского фильма «Фрики — ты одна из нас»

Netflix выложил трейлер немецкого фантастического фильма «Фрики — ты одна из нас» про людей со суперпособностями.

По сюжету повариха по имени Венди обнаруживает в себе сверхсилу, которую она не нарочно подавляла лекарствами. Вскоре она узнает, что в мире есть и другие обладатели суперспособностей. Вместе они должны разобраться с масштабным заговором и узнать, какова природа их сил.

Главных героев сыграли Корнелия Грёшель («Планета Оттакринг»), Тим Оливер («Эксперимент 2: Волна») и Вотан Вильке Мёринг «Операция «Валькирия»».

«Фрики — ты одна из нас» выйдет 2 сентября.