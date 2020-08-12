Трейлер немецкого супергеройского фильма «Фрики — ты одна из нас»

Netflix выложил трейлер немецкого фантастического фильма «Фрики — ты одна из нас» про людей со суперпособностями.
По сюжету повариха по имени Венди обнаруживает в себе сверхсилу, которую она не нарочно подавляла лекарствами. Вскоре она узнает, что в мире есть и другие обладатели суперспособностей. Вместе они должны разобраться с масштабным заговором и узнать, какова природа их сил.
Главных героев сыграли Корнелия Грёшель («Планета Оттакринг»), Тим Оливер («Эксперимент 2: Волна») и Вотан Вильке Мёринг «Операция «Валькирия»».
«Фрики — ты одна из нас» выйдет 2 сентября.
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