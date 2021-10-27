Трейлер сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix

Netflix показал новый трейлер сериала «Ковбой Бибоп» — адаптации одноимённого аниме.

Спайка, Джета Блэка и Фэй Валентайн сыграли Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда соответственно. При этом в японском дубляже своих персонажей озвучат сэйю оригинала. В их числе Коити Ямадэра (Спайк), Тайтен Кусуноки (Джет Блэк), Мэгуми Хаясибара (Фэй), Норио Вакамото (Вишез) и другие.

За сценарий отвечает Хавьер Грилло-Марсуа, известный по сериалу «Темный кристалл: Эпоха сопротивления». А создатель оригинального аниме Синъитиро Ватанабэ выступает в качестве консультанта. Музыку написала знаменитая Ёко Канно.

Постер

Оригинальный аниме-сериал «Ковбой Бипоп» вышел 1998-м. Его действие разворачивается в 2071 году вокруг охотников за головами, которые ищут преступников по всей Солнечной системе.

Премьера — 19 ноября. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.