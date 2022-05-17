Трейлер третьего сезона «Ради всего человечества» — теперь конфликт развернётся на Марсе

Apple TV+ выпустил первый трейлер третьего сезона космического сериала в жанре альтернативной истории «Ради всего человечества». Теперь действие развернётся в начале 90-х, а в центре конфликта окажется Красная планета.

Советский Союз и США продолжают бороться в космической гонке. И вскоре к ним присоединяется ещё одна сторона. Но из какой бы страны ни происходили астронавты, им всем предстоит столкнуться с опасностями космоса и Марса.

«Ради всего человечества» — сериал Рональда Д. Мура, который занимался «Звёздным крейсером „Галактика“» и «Звёздным путём». Главные роли исполнили Юэль Киннаман («Убийство»), Сара Джонс («Доктор Хаус»), Майкл Дорман («Патриот»), Ной Харпстер («Анатомия страсти») и Джоди Бальфур («Сверхъестественное»).

Сериал возвращается 10 июня.