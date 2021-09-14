Трейлер второго акта аудиоспектакля по «Песочному человеку». Он стартует 22 сентября

Сервис Audible представил трейлер второго акта аудиоспектакля по «Песочному человеку» Нила Геймана.

Прежде всего, постановка отличалась выдающимся актёрским составом и строгим следованием первоисточнику.

Во втором акте вернутся к своим ролям Джеймс Макэвой (Морфей), Кэт Деннингс (Смерть), Майкл Шин (Люцифер) и Энди Серкис (ворон Мэтью). А вот кого ещё ждать:

Джеффри Райт — Судьба;

Реге-Жан Пейдж — Орфей;

Брайан Кокс — Август;

Эмма Коррин — Фессалия;

Джон Литгоу — Император Джошуа Нортон;

Дэвид Теннант — Локи;

Билл Найи — Один;

Кристен Шаал — Сумасшествие;

Кевин Смит — Мерв Тыквенная голова;

Артур Дэрвилл — Уильям Шекспир;

Джоанна Ламли — Леди Джоанна Константин;

Мириам Маргулис — Страдание;

Биби Ньювирт — Бастет;

Ниам Уолш — Нуала.

Первую часть можно бесплатно послушать на сервисе до 22 октября. А второй акт стартует уже 22 сентября. Ранее Audible продлил аудиоспектакль и на третий акт.

Параллельно на Netflix готовится сериал по «Песочному человеку» — у него пока нет даты выхода.