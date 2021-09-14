Трейлер второго акта аудиоспектакля по «Песочному человеку». Он стартует 22 сентября

Сервис Audible представил трейлер второго акта аудиоспектакля по «Песочному человеку» Нила Геймана.
Прежде всего, постановка отличалась выдающимся актёрским составом и строгим следованием первоисточнику.
Во втором акте вернутся к своим ролям Джеймс Макэвой (Морфей), Кэт Деннингс (Смерть), Майкл Шин (Люцифер) и Энди Серкис (ворон Мэтью). А вот кого ещё ждать:
- Джеффри Райт — Судьба;
- Реге-Жан Пейдж — Орфей;
- Брайан Кокс — Август;
- Эмма Коррин — Фессалия;
- Джон Литгоу — Император Джошуа Нортон;
- Дэвид Теннант — Локи;
- Билл Найи — Один;
- Кристен Шаал — Сумасшествие;
- Кевин Смит — Мерв Тыквенная голова;
- Артур Дэрвилл — Уильям Шекспир;
- Джоанна Ламли — Леди Джоанна Константин;
- Мириам Маргулис — Страдание;
- Биби Ньювирт — Бастет;
- Ниам Уолш — Нуала.
Первую часть можно бесплатно послушать на сервисе до 22 октября. А второй акт стартует уже 22 сентября. Ранее Audible продлил аудиоспектакль и на третий акт.
Параллельно на Netflix готовится сериал по «Песочному человеку» — у него пока нет даты выхода.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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