Трейлер заключительного третьего сезона мультсериала «Совиный дом»

В рамках Comic Con в Нью-Йорке Disney показал трейлер третьего сезона «Совиного дома» и 6 минут начала первой серии.
Третий сезон будет выпущен в ином формате, чем предыдущие сезоны. Ранее Disney объявил о закрытии мультсериала, но позволил создателям завершить основную сюжетную линию. Из-за этого вместо полного сезона зрители получат 3 специальных выпуска.
Премьера намечена на 15 октября.
Трейлер третьего сезона
Первые 6 минут третьего сезона
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