Трейлер заключительного третьего сезона мультсериала «Совиный дом»

В рамках Comic Con в Нью-Йорке Disney показал трейлер третьего сезона «Совиного дома» и 6 минут начала первой серии.

Третий сезон будет выпущен в ином формате, чем предыдущие сезоны. Ранее Disney объявил о закрытии мультсериала, но позволил создателям завершить основную сюжетную линию. Из-за этого вместо полного сезона зрители получат 3 специальных выпуска.

Премьера намечена на 15 октября.

Трейлер третьего сезона

Первые 6 минут третьего сезона