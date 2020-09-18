Третьему сезону «Харли Квинн» быть! Он выйдет только в HBO Max

Warner Bros. продлила «Харли Квинн» на третий сезон. Он выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре HBO Max — точная дата не называется.
Более того, DC Universe больше не будет пристанищем для оригинальных сериалов. Его переформирует в сервис по подписке для комиксов.
Поэтому «Титаны» и другие проекты DC также переедут в HBO Max. Напомним, стриминговый сервис DC Universe просуществовал всего пару лет — его запустили осенью 2018 года.
Ранее были слухи, что «Харли Квинн» могут отменить из-за проблем с бюджетом.
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