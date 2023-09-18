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    Новости

    Третий и финальный сезон «Хильды» выйдет на Netflix в декабре

    18 сентября 2023
    Фото аватара
    18.09.2023
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    Третий и финальный сезон «Хильды» выйдет на Netflix в декабре

    Спустя два года ожидания Netflix объявил, что третий и финальный сезон мультсериала «Хильда» по комиксу Люка Пирсона выйдет в декабре. Зрителей ждут не только новые серии, но и 70-минутный спецвыпуск, который завершит историю.

    Международная премьера третьего сезона намечена на фестивале анимации в Оттаве — там прессе и гостям покажут два эпизода из семи. За каждый из двух предыдущих сезонов «Хильда» получала приз престижной премии Annie Awards в номинации «Лучший анимационный проект для детей», а также несколько наград и номинаций на «дневных» Эмми и «детской» BAFTA (British Academy Children’s Awards).

    Действие мультсериала, как и комикса, разворачивается вокруг девочки Хильды, которая изучает волшебный мир скандинавской магии. Она сталкивается с троллями, слушает древесного человечка, общается с маленьким народцем и просто задорно проводит время.

    В 2021-м на Netflix вышел спецвыпуск «Хильда и горный король», в котором девочка сама частично превратилась в тролля, что позволило ей по-новому взглянуть на мифологических соседей.

    На Netflix мультсериал возвращается 7 декабря.

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     Екатерина Северина |  19.09.2018 |  5420

    Сериал о маленькой девочке в мире огромных троллей вот-вот выйдет. Самое время познакомиться с комиксом, по которому он снят, — уютным и по-хорошему странным.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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