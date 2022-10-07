Третий сезон «Тёмных начал» стартует в декабре

На фестивале Comic Con в Нью-Йорке на панели фэнтезийного сериала «Тёмные начала» рассказали, что третий сезон стартует 5 декабря — сразу с двух эпизодов. Остальные шесть серии будут выходить еженедельно.

Третий сезон адаптирует третью книгу цикла — «Янтарный телескоп». Она завершает основную трилогию Филипа Пулмана (хотя в дальнейшем он выпустил другие истории по вселенной и продолжил историю Лиры).

Кроме того, на панели объявили, что в третьем сезоне вновь появится аэронавт в исполнении Лин-Мануэля Миранды. Дальше — небольшие спойлеры, поясняющие события книги и сериала.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! В конце второго сезона (и в конце второго тома) Скорсби убили служители Магистериума. Он пожертвовал собой, помогая Лире сбежать от преследователей. В «Янтарном телескопе» Лира и Уилл вновь встречают аэронавта — в качестве духа в землях мёртвых. Вот как смерть и возвращение персонажа прокомментировал актёр ещё в старом интервью: Я прочувствовал смерть Ли ещё в 2005-м, когда читал книги. Я держал эту сцену в уме, когда соглашался на роль. Мне предстоял сыграть из самых душераздирающих смертей в литературе — или, по крайней мере, литературе, которую я читал. Так что часть меня была готова ещё с тех пор, как я на это подписался.

В третьем сезоне вернётся и Джеймс Макэвой в роли Азриела. Кроме того, создатели покажут и новых ключевых персонажей, включая ангелов.

Первый сезон вышел в конце 2019-го, а второй — в 2020-м.

Пока неизвестно, будут ли авторы экранизировать другие книги цикла.