Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства
Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!

Восходящее солнце безумия: жуткие и чарующие японские фильмы ужасов
20 лет Риддику! Как создавалась «Чёрная дыра»
«Ты поможешь мне в последний раз» — трейлер пятого сезона «Очень странных дел»

Дмитрий Кинский
30 октября 16:06
1 минута на чтение
Netflix опубликовал трейлер пятого и заключительного сезона «Очень странных дел» (или Stranger Things в оригинале).
Шоураннерами выступают братья Даффер, которые недавно рассказали, что в финале Векна станет еще более могущественным антагонистом.
Авторы уже раскрыли хронометраж первых четырех серий:
  • Первая: 68 минут;
  • Вторая: 54 минуты;
  • Третья: 66 минут;
  • Четвертая: 83 минуты.
Первая часть выйдет 25 ноября, вторая — 25 декабря, а последний эпизод — 31 декабря.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

