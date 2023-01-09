Ты в СССР, Гарри: как бы выглядели герои «Гарри Поттера» в сеттинге Советского Союза

Один из пользователей Reddit с помощью Midjourney показал, как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы история разворачивалась в СССР вместо Англии.

Правда, сгенерированные нейросетью персонажи сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в фильмах.

К примеру, Беллатриса Лестрейндж больше похожа на молодую Мишель Гомес, чем на Хелену Бонем-Картер. Зато в образе Драко Малфоя все еще можно узнать Тома Фелтона!