Ты в СССР, Гарри: как бы выглядели герои «Гарри Поттера» в сеттинге Советского Союза

Один из пользователей Reddit с помощью Midjourney показал, как бы выглядели герои «Гарри Поттера», если бы история разворачивалась в СССР вместо Англии.
Правда, сгенерированные нейросетью персонажи сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть в фильмах.
К примеру, Беллатриса Лестрейндж больше похожа на молодую Мишель Гомес, чем на Хелену Бонем-Картер. Зато в образе Драко Малфоя все еще можно узнать Тома Фелтона!
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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