«Тысячи миров обратятся в прах» — вышел полноценный трейлер «Основания»

Apple опубликовала полноценный трейлер научно-фантастического сериала «Основание» (или «Академия») по мотивам романов Айзека Азимова.
Сюжет разворачивается в Галактической Империи, гибель которой предрекает революционер и ученый Хари Селдон. Он вместе со своими последователями отправляется в дальние уголки галактики, чтобы основать Академию и попытаться сохранить будущее цивилизации.
Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Дэвид Гойер, известный по «Темному рыцарю» и «Человеку из стали».
Сериал выйдет в Apple TV+ через месяц — 24 сентября. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.
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«Империя умирает» — новый трейлер сериала «Академия» по романам Айзека Азимова
Дмитрий Кинский | 28.06.2021
Он выйдет 24 сентября.
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