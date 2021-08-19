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    Новости

    «Тысячи миров обратятся в прах» — вышел полноценный трейлер «Основания»

    19 августа 2021
    19.08.2021
    899
    0 минут на чтение
    «Тысячи миров обратятся в прах» — вышел полноценный трейлер «Основания»

    Apple опубликовала полноценный трейлер научно-фантастического сериала «Основание» (или «Академия») по мотивам романов Айзека Азимова.

    Сюжет разворачивается в Галактической Империи, гибель которой предрекает революционер и ученый Хари Селдон. Он вместе со своими последователями отправляется в дальние уголки галактики, чтобы основать Академию и попытаться сохранить будущее цивилизации.

    Шоураннером и исполнительным продюсером выступает Дэвид Гойер, известный по «Темному рыцарю» и «Человеку из стали».

    Сериал выйдет в Apple TV+ через месяц — 24 сентября. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.

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     Дмитрий Кинский |  28.06.2021

    Он выйдет 24 сентября.

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