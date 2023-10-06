У режиссера «Джона Уика» есть идеи для пяти новых фильмов во франшизе

Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски в одном из интервью рассказал, что у него есть идеи для новых фильмов во франшизе вплоть до девятой части.

Однако ему не хочется снимать картины только для того, чтобы зарабатывать на них деньги.

Я люблю Джона Уика. И с удовольствием снял бы еще несколько фильмов. Киану наверняка согласится, если мы придумаем хорошую историю. И студии хотелось бы, чтобы мы сделали новые фильмы. Но пока что мы хотим взять паузу и подумать, что сами бы хотели посмотреть в кино.

Ранее постановщик был не уверен, что франшиза получит пятую часть. Тогда он отметил, что не видит аргументов в пользу новой ленты.