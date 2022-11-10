«У всего есть начало. У всего есть конец» — новый тизер «Ведьмака: Происхождение»

Netflix опубликовал новый тизер-трейлер приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение» (или Blood Origin в оригинале).

Его события развернутся за 1200 лет до событий оригинального сериала: нам покажут легендарное Сопряжение Сфер и появление первых ведьмаков.

Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

Премьера состоится 25 декабря. Всего будет четыре эпизода.