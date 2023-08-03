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    Ученые нашли в космосе гигантский вопросительный знак. Далековато сдавать квест…

    3 августа 2023
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    03.08.2023
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    Космический телескоп «Джеймс Уэбб» недавно опубликовал любопытное фото, чтобы показать активно формирующиеся звезды Хербиг-Харо 46 и Хербиг-Харо 47, которые окружены диском из вещества, питающее их по мере роста в течение миллионов лет.

    Но прямо под этими звездами обнаружили объект, напоминающий гигантский космический вопросительный знак.

    Ученые пока не уверены, что может представлять собой этот объект, но его цвет и форма все-таки дают нам некоторое представление.

    Институт исследований космоса с помощью космического телескопа:

    Вероятно, это далекая галактика или потенциального взаимодействующие друг с другом галактики (их взаимодействие могло вызвать искажение формы в виде вопросительного знака).

    Красный цвет космического вопросительного знака говорит о том, что объект, чем бы он ни был на самом деле, находится довольно далеко.

    Возможно, мы впервые видим этот конкретный объект. Нужны дополнительные наблюдения, чтобы выяснить, что это такое с какой-либо уверенностью.

    Мэтт Каплан, доцент кафедры физики в Университете штата Иллинойс, отметил, что это может быть слиянием двух галактик, причем верхняя часть вопросительного знака — часть более крупной галактики. Но, по его словам, есть множество других потенциальных возможностей. С уверенностью он разве что может сказать, что этот объект — не звезда.

    Ученые нашли в космосе гигантский вопросительный знак. Дал

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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