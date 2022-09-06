«Уэнделл и Уайлд»: тизер нового мультфильма от Генри Селика

На ютуб-канале Netflix’а опубликован тизер будущего мультфильма «Уэнделл и Уайлд» от Генри Селика — создателя «Кошмара перед Рождеством» и «Коралины». Это чёрная комедия о двух шкодливых демонах, которые борются с монашкой-экзорцисткой. Мультфильм основан на персонажах из комедийного шоу «Кей и Пил», так что одного из братьев-демонов озвучивает режиссёр Джордан Пил («Прочь», «Мы»), а другого — его партнёр по шоу Киган Кей. Музыку к фильму написал Брюно Куле («Тайна Келлс»). Премьера мультфильма ожидается в октябре.