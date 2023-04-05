«Уезжайте, покуда целы» — новый трейлер «Тайны пропавшей деревни»

«Иви» показал новый трейлер российской псевдодокументальной комедии с элементами народных суеверий и чертовщины «Тайна пропавшей деревни», которая ранее называлась «Дело о пропавшей деревне».
По сюжету московская журналистка приезжает в деревню, чтобы расследовать удивительное происшествие — в соседней деревушке бесследно пропали все жители.
Режиссером выступил Андрей Шавкеро («Елки 5»). Главные роли исполнили Мария Горбань, Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин и другие.
Премьера всех серий состоится… скоро. Точной даты пока нет.
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Редактор
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Александр Ремизов
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