Умер греческий композитор Вангелис, один из пионеров электронной музыки

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На 80-м году жизни умер греческий композитор Вангелис. Пожалуй, один из самых известных музыкантов, начавших работать с «электроникой». Больше всего Вангелиса знают по саундтреку к классическому «Бегущему по лезвию». Ещё он писал музыку для фильмов «Франциск», «Александр», «Горькая луна» и «Персонаж», а также выпустил почти полсотни студийных альбомов.