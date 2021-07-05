Умер Ричард Доннер: режиссёр «Супермена» и «Омена»

Печальные новости: умер Ричард Доннер, режиссёр многих знаменитых фильмов 70-х и 80-х. О его смерти сообщила жена, продюсер Лорен Шулер Доннер. Ему был 91 год, причина смерти пока не объявлена.

Пожалуй, самым известным творением Ричарда Доннера были первые два фильма о Супермене, по сути первая крупная голливудская экранизация комикса о супергерое. Можно сказать, эти фильмы заложили фундамент для нынешнего бума этого жанра. Кроме того, он снял знаменитый фильм ужасов «Омен», романтическое фэнтези «Леди-ястреб», серию боевиков «Смертельное оружие», приключенческие фильмы «Балбесы» и «Мэверик». А ещё он был одним из продюсеров «Баек из склепа» и поставил несколько серий «Сумеречной зоны». Сегодня подходящий вечер, чтобы пересмотреть что-нибудь из этой классики.

Режиссёр Эдгар Райт написал о Доннере: