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    Новости

    Умер Ричард Доннер: режиссёр «Супермена» и «Омена»

    5 июля 2021
    05.07.2021
    206
    1 минута на чтение
    Умер Ричард Доннер: режиссёр «Супермена» и «Омена»

    Печальные новости: умер Ричард Доннер, режиссёр многих знаменитых фильмов 70-х и 80-х. О его смерти сообщила жена, продюсер Лорен Шулер Доннер. Ему был 91 год, причина смерти пока не объявлена.

    Пожалуй, самым известным творением Ричарда Доннера были первые два фильма о Супермене, по сути первая крупная голливудская экранизация комикса о супергерое. Можно сказать, эти фильмы заложили фундамент для нынешнего бума этого жанра. Кроме того, он снял знаменитый фильм ужасов «Омен», романтическое фэнтези «Леди-ястреб», серию боевиков «Смертельное оружие», приключенческие фильмы «Балбесы» и «Мэверик». А ещё он был одним из продюсеров «Баек из склепа» и поставил несколько серий «Сумеречной зоны». Сегодня подходящий вечер, чтобы пересмотреть что-нибудь из этой классики.

    Режиссёр Эдгар Райт написал о Доннере:

    Огромное сердце и искристое обаяние Ричарда Доннера просвечивали в его фильмах через отличную игру его актёров, а это немало. Вы помните всех персонажей в «Супермене», «Смертельном оружии», «Балбесах», потому что Доннер умел переносить эту магию на экран.

    Один из фильмов Доннера, который я видел в юности и часто взвращаюсь к нему, это «Омен». Ему так часто подражают, что редко обращают внимание, насколько в этом ужастике идеальны темп и исполнение. Я считаю, это был первый фильм 80-х, снятый в 70-е. Сюжет Дэвида Ворнера отпечатался в моей голове навечно.

    Я встречал Ричарда лишь раз в жизни, и он был остроумным, обаятельным и фонтанировал историями (и с радостью отвечал на мои гиковские вопросы). Жаль, что мы встречались всего раз. Покойся с миром.

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