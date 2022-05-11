Умерла Патриция Маккиллип — автор «Мастера загадок»

Печальные новости. 6 мая умерла Патриция Маккиллип — американская писательница, автор фэнтези. Ей было 74 года.
Самое известное произведение Маккиллип — фэнтези-трилогия «Мастер загадок». Это история Моргона, князя маленького острова и большого мастера разгадывать загадки, оставленные древними волшебниками. Кроме того, Маккиллип участвовала в межавторском проекте Андре Нортон «Колдовской мир» и написала немало внесерийных книг.
Книги Маккиллип отличались особым поэтичным слогом. Её четырежды удостаивали «Мифопоэтической премии», в том числе за последнюю в её жизни книгу, роман «Король-рыбак».
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