Умерла Патриция Маккиллип — автор «Мастера загадок»

Печальные новости. 6 мая умерла Патриция Маккиллип — американская писательница, автор фэнтези. Ей было 74 года.

Самое известное произведение Маккиллип — фэнтези-трилогия «Мастер загадок». Это история Моргона, князя маленького острова и большого мастера разгадывать загадки, оставленные древними волшебниками. Кроме того, Маккиллип участвовала в межавторском проекте Андре Нортон «Колдовской мир» и написала немало внесерийных книг.

Книги Маккиллип отличались особым поэтичным слогом. Её четырежды удостаивали «Мифопоэтической премии», в том числе за последнюю в её жизни книгу, роман «Король-рыбак».