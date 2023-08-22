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    Новости

    Утечка: 40 минут геймплея Starfield

    22 августа 2023
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    22.08.2023
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    Утечка: 40 минут геймплея Starfield

    В сети появилась вертикальная телефонная запись геймплея первых 40 минут Starfield. Судя по всему, пользователю удалось получить физическое издание игры раньше других.

    В ролике можно различить начальную локацию, редактор персонажей, диалоги с несколькими персонажами, игровое меню и остальные аспекты геймплея.

    Вероятно, видео удалят уже сегодня, так что успевайте посмотреть.

    Разумеется, в комментариях появилась и «дополнительная» версия трейлера:

    Starfield выходит на Xbox Series и ПК 6 сентября. Ранний доступ для обладателей делюкс-версий стартует 1 сентября.

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