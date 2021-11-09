Утечка: два новых спойлерных кадра «Человека-паука: Нет пути домой»

В сети появилось несколько очень спойлерных кадра «Человека-паука: Нет пути домой», которые бурно сейчас обсуждают в соцсетях.
Их достоверность уже подтвердили сразу несколько авторитетных инсайдеров — Грейс Рэндольф и Binge Watch This.
Также косвенно на это указывает то, что автор слива без объяснения причины удалил пост с этими кадрами.
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Осторожно, спойлеры!
Итак, на первом кадре можно увидеть сразу три Человека-паука: в исполнении Тома Холланда, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
Ранее исполнитель главной роли неоднократно уверял фанатов, что звезды предыдущих фильмов не участвуют в триквеле.
А про съемки сцены со второго кадра, на котором засветился Чарли Кокс в роли Мэтта Мердока, рассказывал сам Том Холланд в одном из интервью.
Четыре человека сидят за столом и разговаривают о том, каково это быть супергероем. И это было потрясающе.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» в России состоится 16 декабря.
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Осталось подождать полтора месяца до премьеры.
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