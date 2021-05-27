Утечка: Dying Light 2 выйдет в конце года

Один из пользователей ResetEra обратил внимание, что на итальянском сайте раньше времени появился баннер с датой релиза Dying Light 2.
Если верить информации, зомби-экшен выйдет 7 декабря 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.
Скорее всего, Techland подтвердит это в рамках презентации игры, которая пройдет сегодня вечером — в 22:00 по МСК.
Подробностей о Dying Light 2 не было больше года — только новости о трудностях разработки и уходе сотрудников.
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