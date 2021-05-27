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    Новости

    Утечка: Dying Light 2 выйдет в конце года

    27 мая 2021
    27.05.2021
    103
    0 минут на чтение
    Утечка: Dying Light 2 выйдет в конце года

    Один из пользователей ResetEra обратил внимание, что на итальянском сайте раньше времени появился баннер с датой релиза Dying Light 2.

    Если верить информации, зомби-экшен выйдет 7 декабря 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.

    Скорее всего, Techland подтвердит это в рамках презентации игры, которая пройдет сегодня вечером — в 22:00 по МСК.

    Подробностей о Dying Light 2 не было больше года — только новости о трудностях разработки и уходе сотрудников.

    Утечка: Dying Light 2 выйдет в конце года 1

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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