Утечка: трейлер CG-мультфильма «Черепашки-ниндзя»

В сети раньше времени появился трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (ранее — «Мутантский беспредел», Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) от Сета Рогена и Эвана Голдберга.

Новый мультфильм покажет знакомых черепах настоящими подростками, которые только-только изучают путь ниндзюцу и обустраивают дом в канализации Нью-Йорка. Но однажды благодаря подруге-журналистке Эйприл О’Нил черепахи выходят на след преступного синдиката и армии мутантов. В трейлере можно увидеть знакомых Рокстеди и Бибопа, а также ещё некоторых мутантов.

Среди актёров озвучания — Сет Роген, Джеки Чан, Джанкарло Эспозито, Джон Сина и другие. Фильм поставил режиссёрский дуэт Джефф Роу и Кайли Спирс («Митчеллы против машин»).

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В зарубежном прокате мультфильм стартует с 2 августа (в трейлере указана дата выхода в астралийском прокате, 7 сентября).