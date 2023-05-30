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    Новости

    Утечка: трейлер CG-мультфильма «Черепашки-ниндзя»

    30 мая 2023
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    30.05.2023
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    Утечка: первый трейлер CG-мультфильма «Черепашки-ниндзя»

    В сети раньше времени появился трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (ранее — «Мутантский беспредел», Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem) от Сета Рогена и Эвана Голдберга.

    Новый мультфильм покажет знакомых черепах настоящими подростками, которые только-только изучают путь ниндзюцу и обустраивают дом в канализации Нью-Йорка. Но однажды благодаря подруге-журналистке Эйприл О’Нил черепахи выходят на след преступного синдиката и армии мутантов. В трейлере можно увидеть знакомых Рокстеди и Бибопа, а также ещё некоторых мутантов.

    Среди актёров озвучания — Сет Роген, Джеки Чан, Джанкарло Эспозито, Джон Сина и другие. Фильм поставил режиссёрский дуэт Джефф Роу и Кайли Спирс («Митчеллы против машин»).

    Постер

    Утечка: трейлер CG-мультфильма «Черепашки-ниндзя»

    В зарубежном прокате мультфильм стартует с 2 августа (в трейлере указана дата выхода в астралийском прокате, 7 сентября).

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