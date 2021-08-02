В сети появился тизер грядущей сатиры Адама Маккея («Игра на понижение») с звёздным актёрским составом. Ролик показали во время Олимпиады в Токио.

Фильм описывают как что-то среднее между чёрной комедией и политической сатирой. В нём есть и элементы фантастики, но даже без них «Не смотри вверх» кажется настоящей фантастикой — собрать столько звёзд в одной картине!

Лента рассказывает о двух астрономах (Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо), которые обнаруживает, что в сторону Земли летит метеорит. Он уничтожит планету примерно через полгода. Учёные отправляются в тур, чтобы рассказать человечеству в СМИ о предстоящей опасности!

Компанию Лоуренс и Ди Каприо составили: Тимоти Шаламе, Крис Эванс, Джона Хилл, Мерил Стрип, Рон Перлман, Ариана Гранде, Кейт Бланшетт, Роб Морган и другие.

Первоначально «Не смотри вверх» заказала Paramount, но в феврале 2020-го права на фильм приобрёл Netflix.

Фильм должен выйти на стриминге до конца года.