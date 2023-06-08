В 14 сезоне «Доктора Кто» вернется спутница Шестого Доктора!

Бонни Лангфорд присоединилась к актерскому составу четырнадцатого сезона «Доктора Кто», чтобы повторить роль Мелани Буш, бывшей спутницы Шестого Доктора.

Новый-старый шоураннер сериала Расселл Т. Дэвис подчеркнул, что это будет не камео.

Бонни находится в самой гуще событий, сражаясь с монстрами, хаосом и клиффхэнгерами рядом с Доктором, как в старые добрые времена.

Главную роль, напомним, исполнит Шути Гатва. Также в шоу появятся сыграют Милли Гибсон, Джонатан Грофф, Индира Варма и не только.

«Доктор Кто» вернется со спецэпизодом в ноябре 2023 года.