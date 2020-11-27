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    Новости

    В 2021-м году фантастическая премия «Хьюго» добавит категорию для видеоигр

    27 ноября 2020
    Кот-император
    27.11.2020
    835
    0 минут на чтение
    В 2021-м году премия фантастическая премия «Хьюго» добавит категорию для видеоигр

    Организаторы известной литературной премии «Хьюго» объявили, что в 2021-м расширят категории — в списки добавят спецноминацию для видеоигр.

    Такое решение оргкомитет принял в связи с коронавирусной пандемией, которая заперла дома участников фэндома.

    С самого начала 2020-го многие из нас проводят в видеоиграх больше времени, чем мы ожидали. Эта награда предоставит возможность фанатами отметить те игры, которые оказывались для них значимыми, радостными и исключительными на протяжении всего года.

    из заявления

    Оргкомитет добавил, что ранее в категориях не находилось места для интерактивных искусств и интерактивной формы повествования, хотя видеоиграми увлекаются многие участники фэндома (а некоторые и вовсе участвуют в их создании). Сейчас на «Хьюго» награждают романы, рассказы, повести, художников, авторов циклов, дебютантов, фильмы и эпизоды сериалов.

    В 2020-м лучшим романом стала книга A Memory Called Empire Аркадии Мартин (псевдоним Анны Линден Уэллер), а повестью — This Is How You Lose the Time War за авторством Амаль Эль-Мохтар и Макса Глэдстоуна. С остальными победителями можно ознакомиться в нашем материале.

    Организаторы не исключают, что потенциально категория может стать ежегодной.

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     Артём Киселик |  04.08.2020

    Американские соцсети бурлят: организаторов обвиняют в расизме, а Мартину предлагают валить с планеты. Что у них там произошло-то?

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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