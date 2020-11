В 2021-м году фантастическая премия «Хьюго» добавит категорию для видеоигр

Организаторы известной литературной премии «Хьюго» объявили, что в 2021-м расширят категории — в списки добавят спецноминацию для видеоигр.

Такое решение оргкомитет принял в связи с коронавирусной пандемией, которая заперла дома участников фэндома.

С самого начала 2020-го многие из нас проводят в видеоиграх больше времени, чем мы ожидали. Эта награда предоставит возможность фанатами отметить те игры, которые оказывались для них значимыми, радостными и исключительными на протяжении всего года. из заявления

Оргкомитет добавил, что ранее в категориях не находилось места для интерактивных искусств и интерактивной формы повествования, хотя видеоиграми увлекаются многие участники фэндома (а некоторые и вовсе участвуют в их создании). Сейчас на «Хьюго» награждают романы, рассказы, повести, художников, авторов циклов, дебютантов, фильмы и эпизоды сериалов.

В 2020-м лучшим романом стала книга A Memory Called Empire Аркадии Мартин (псевдоним Анны Линден Уэллер), а повестью — This Is How You Lose the Time War за авторством Амаль Эль-Мохтар и Макса Глэдстоуна. С остальными победителями можно ознакомиться в нашем материале.

Организаторы не исключают, что потенциально категория может стать ежегодной.