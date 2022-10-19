В 2023 году выйдет новая книга про Перси Джексона

Рик Риордан объявил, что 26 сентября 2023 года выйдет новая книга в серии «Перси Джексон и Олимпийцы» под названием «Чаша богов».
Писатель подчеркнул, что «это не перезагрузка, не переосмысление, а полноценное каноническое продолжение с участием оригинального трио».
Спустя почти десять лет после выхода «Крови Олимпа» Перси Джексон, Аннабет Чейз и Гровер Андервуд отправятся в новое приключение от Рика Риордана.
По сюжету Перси уже несколько раз спас мир от неминуемой катастрофы и надеется нормально закончить старшую школу, но у богов на него другие планы. Ему предстоит получить рекомендательное письмо с горы Олимп, чтобы поступить в университет Нового Рима.
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Дмитрий Кинский | 11.09.2022
Он выйдет «скоро».
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