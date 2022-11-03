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    Новости

    В 2023-м «Ленфильм» начнёт снимать сериал про витязей-супергероев

    3 ноября 2022
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    03.11.2022
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    1 минута на чтение
    В 2023-м «Ленфильм» начнёт снимать сериал про витязей-супергероев

    Иллюстрация: «Три богатыря и наследница престола» / студия «Мельница»

    «Фонтанка» и «Афиша» обратили внимание на новый проект киностудии «Ленфильм», запущенный при финансировании Института развития интернета. Его описывают как 8-серийный фильм (звучит скорее как сериал) о русских витязях, которые дожили до современности.

    Синопсис гласит, что в памяти людей витязи остались героями, но на самом деле были наёмники, «среди которых встречались как благородные, так и беспринципные воители-сверхлюди». После пришествия татаро-монгольской армии Калина-царя эти витязи стали жить среди людей тайно.

    Они поднимались на защиту отечества лишь во времена вражеских нашествий и крупных военных конфликтов: в Северной войне со шведами, в битвах с Наполеоном, в сражениях Великой Отечественной войны… Но богатырей оставалось все меньше, до наших дней дожили лишь несколько воинов, которым вновь придется объединиться…

    Проект называют «сложносочинённой супергероикой», а в качестве примеров вдохновения опираются на «Хранителей» и «Мстителей». Авторы не уточняют, что именно планируют позаимствовать из этих разных произведений. Но говорят, что главная цель сериала — адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории. Постараться сделать так, чтобы Илья Муромец и Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем герои блокбастеров.

    Сейчас команда работает над сценарием, а начать съёмки планируют в 2023-м. В проекте задействованы Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Петр Красилов, Лиза Янковская и Виктория Исакова.

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