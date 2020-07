В Британии выйдет фэнтези, вдохновлённое «Русланом и Людмилой»

Издательство Usborne приобрело права на выпуск подростковой фэнтези-книги британской писательницы Софи Андерсон «Замок запутанного волшебства» (The Castle of Tangled Magic). История Андерсон, как признаётся автор, вдохновлена знаменитой сказкой Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

Действие книги разворачивается вокруг 13-летней Оли (Olia), которая находит волшебные врата в сказочную страну, оплетённую магией, где «надежда потеряна, а власть удерживает коварный волшебник». Вскоре Оля узнаёт, что ей предначертано спасти эти земли, но время уходит, и в опасности оказываются её семья и новые друзья, и чтобы защитить всех, девочке нужно открыть в себе магические силы.

Я всегда хотела найти портал в другой мир — кроличью нору, зеркало или волшебный шкаф, которые приведут в странный и чудесный мир. «Замок запутанного волшебства» — это моё приключение за магическими дверями. Книга вдохновлена русской деревянной архитектурой, сказочной поэмой Пушкина и духом славянской мифологии. Софи Андерсен, писательница

Ранее Андерсон написала подростковые романы «Избушка на курьих ножках» (The House with Chicken Legs) и «Девочка, которая говорит с медведем» (The Girl Who Speaks Bear). Суммарно их тираж составил 171 тысячу экземпляров в Британии и в других странах. Книги вошли в шортлисты почётных премий вроде Carnegie Medal, Waterstones’ Children’s Book Prize, Blue Peter Book Award и Branford Boase Award.

«Замок запутанного волшебства», проиллюстрированный Саарой Катрииной Сёдерлунд, выйдет 1 октября.